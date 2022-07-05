المومني: قانونا الأحزاب والانتخاب الجديدان حالة متقدمة

الوكيل الاخباري - قال عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، جهاد المومني، إن الهيئة تسعى إلى نقل المعرفة والتعرف على قانوني الأحزاب والانتخاب الجديدين، واللذين أصبحا ساريي المفعول بعد صدورهما في الجريدة الرسمية منذ شهر أيار الماضي.



وأضاف المومني، خلال لقاء الهيئة المستقلة التوعوي الخاص بقانوني الانتخاب والأحزاب اليوم الثلاثاء، في مقر هيئة شباب كلنا الأردن فرع إربد، أن هذا اللقاء نظم إيمانا بدور مؤسسات المجتمع المدني بعملية نشر التوعية والتثقيف بالقانونين، والذي انطلق اليوم في محافظة إربد ضمن سلسلة من اللقاءات الحوارية التي ستعقد في محافظات المملكة كافة.

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