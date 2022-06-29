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الوكيل الاخباري
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الأربعاء، 29-06-2022 08:44 م

الضمان : غداً اليوم الأخير للاستفادة من برنامج بادر

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الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن يوم غدٍ الخميس، هو أخر يوم للاستفادة من برنامج بادر الذي يتيح لأصحاب العمل شمول منشآتهم والعاملين لديهم بأثر فوري من تاريخ المبادرة، وقد بلغ عدد المؤمن عليهم المشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي مليوناً و450 ألف مؤمنٍ عليه.

وأفادت المؤسسة في بيان صحفي بأنه سيتم إطلاق حملة تفتيشية مطلع تموز المقبل على كافة المنشآت للتأكد من سلامة وصحة تطبيق القانون، موضحةً أنه سيتم شمول المنشآت المخالفة والعاملين لديها بأثر رجعي من تاريخ مباشرة العمل .

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