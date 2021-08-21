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السبت، 21-08-2021 11:57 ص

المياه: ضبط 8 اعتداءات على خطوط المياه بالشونة الجنوبية

مياه


الوكيل الإخباري - نفذت أجهزة وطواقم وزارة المياه والري بالتنسيق مع المنسق الأمني لدى الوزارة ووحدة الرقابة الداخلية بالتعاون مع وزارة الداخلية والحكام الاداريين في المناطق و بأسناد من مديرية الأمن العام وقوات الدرك والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة حملة تمكنت من خلالها ضبط عدة اعتداءات على الخط الرئيسي الناقل المزود لمناطق الشونة الجنوبية وخاصة المناطق الجديدة والمناطق المحاذية لجسر الملك حسين.

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وقالت الوزارة في بيان لها السبت، إن الاعتداءات تمثلت بسحب (8) خطوط لتزويد مزارع وري أشجار وتعبئة برك زراعية بأقطار مختلفة بطريقة غير قانونية ومخالفة تسحب من حصص المواطنين المخصصة لغايات مياه الشرب بكميات كبيرة.


وقال البيان إنه تم فصل هذه الخطوط وإعادة تصويب الوضع وعمل المضبوطات الخاصة بالواقعة لتحويلها للجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مؤكدة أن الحملة مستمرة لتشمل معظم المناطق وأن تلك الاعتداءات تشكل أحد أهم التحديات التي يواجهها قطاع المياه.


وثمنت الوزارة/ سلطة المياه تعاون وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام والأجهزة الأمنية والمواطنين.


 




 

 


 

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