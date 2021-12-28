الثلاثاء 28-12-2021
الوكيل الاخباري

بالفيديو .. لأول مرة بعد طلاقها .. ابنة شيرين عبدالوهاب تكشف سرًا عن والدتها

لقاء مؤثر يجمع غادة عادل وطليقها مجدي الهواري .. والأخير يعترف بحبه لها - فيديو

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

المياه: نبحث عن تمويل لتنفيذ مشروع الناقل الوطني

الامن : خدمة حديثة مبتكرة لتقديم خدمات الترخيص من خلال محطة ترخيص الطريق الصحراوي

خلاف نواب اليوم أمام القضاء

وزير اسبق يقترح 3 أيام عطلة في الاردن

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة الدرابسة

وفاة و3 اصابات بحادث تدهور مركبة سعودية بالرويشد

تعطل بعض المحافظ الالكترونية.. والبنك المركزي يوضح

الثلاثاء، 28-12-2021 04:07 م

المياه: نبحث عن تمويل لتنفيذ مشروع الناقل الوطني

612de60008a5e


الوكيل الإخباري - قال وزير المياه، المهندس محمد النجار، إن الوزارة تحاول إيجاد التمويل اللازم لتنفيذ مشروع الناقل الوطني من خلال المستثمرين الأردنيين والبنوك المحلية، مبينا أنه جرى توفير 500 مليون دولار لغاية الآن من المنح والمساعدات، حيث تصل تكلفة المشروع إلى 2.5 مليار دولار.

اضافة اعلان


وأكد النجار، خلال ندوة، عقدتها جمعية البنوك الأردنية، اليوم الثلاثاء، أن التمويل سيكون مضمونا من قبل الحكومة، لاسيما وأن قطاع المياه سيبقى ممولا من قبل الحكومة لأهميته الكبرى.


وقال إن مشاريع المياه في المملكة تستحوذ حاليا على نحو 16 بالمئة من إجمالي الطاقة المولدة بالمملكة، متوقعا ارتفاع حجم الطاقة المستخدمة إلى نحو 26 بالمئة مع بدء مشروع الناقل الوطني.


وشدد على أهمية أن تقوم مؤسسات وبنوك أردنية بتمويل المشاريع الأردنية دون اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، مؤكدا أهمية توفير مصادر للمياه بعيدا عن استنزاف الأحواض المائية.


وحول الآبار العميقة، قال إن التجربة غير مرضية، وذلك لأن المياه قد تكون ذات درجة حرارة مرتفعة، إضافة لنسبة الملوحة العالية وارتفاع نسبة الإشعاعات في بعضها، معتبرا أن الاستثمار فيها خطير للغاية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
كورونا الوكيل

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

270221465_285213286982374_2034784979157687013_n

فتح باب التقدم لمنحتي برنامج ما بعد الدكتوراه و استقطاب باحثين

1640700004578

الحنيفات يؤكد ضرورة عدم زراعة الورقيات في مناطق تروى بمياه سيل الزرقاء

الامن

الامن : خدمة حديثة مبتكرة لتقديم خدمات الترخيص من خلال محطة ترخيص الطريق الصحراوي

عطلة

وزير اسبق يقترح 3 أيام عطلة في الاردن

91da4111a9fd40bef8d1d0f266f7b5d4

أمانة عمان تحتفل باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة

أخبار متعلقة
news-090721-jordan

رصد 2 مليون دينار لإنشاء "خط دجانيا" لجر المياه من طبريا للأردن

12202126194213945111271

المياه: زيادة وتعزيز كميات المياه قبل حلول الصيف

1220219185010874109721

المياه والري توزع وثائق عطاء الناقل الوطني على الائتلافات الخمسة

612de60008a5e-750x430-1-750x430

ماذا سيوفر مشروع الناقل الوطني من احتياجات الأردن للشرب ؟

SNMt69KVlco8zhmkBYgrW9sSz2AnLwlUhUNcbAXT

الوكيل يكشف: الائتلافات الخمس المسؤولة عن الناقل الوطني أجنبية

بببببببببببببببببببببب

انهاء الوثائق الفنية لمشروع الناقل الوطني وبدء التزويد في 2027