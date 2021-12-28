المياه: نبحث عن تمويل لتنفيذ مشروع الناقل الوطني

الوكيل الإخباري - قال وزير المياه، المهندس محمد النجار، إن الوزارة تحاول إيجاد التمويل اللازم لتنفيذ مشروع الناقل الوطني من خلال المستثمرين الأردنيين والبنوك المحلية، مبينا أنه جرى توفير 500 مليون دولار لغاية الآن من المنح والمساعدات، حيث تصل تكلفة المشروع إلى 2.5 مليار دولار.

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وأكد النجار، خلال ندوة، عقدتها جمعية البنوك الأردنية، اليوم الثلاثاء، أن التمويل سيكون مضمونا من قبل الحكومة، لاسيما وأن قطاع المياه سيبقى ممولا من قبل الحكومة لأهميته الكبرى.



وقال إن مشاريع المياه في المملكة تستحوذ حاليا على نحو 16 بالمئة من إجمالي الطاقة المولدة بالمملكة، متوقعا ارتفاع حجم الطاقة المستخدمة إلى نحو 26 بالمئة مع بدء مشروع الناقل الوطني.



وشدد على أهمية أن تقوم مؤسسات وبنوك أردنية بتمويل المشاريع الأردنية دون اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، مؤكدا أهمية توفير مصادر للمياه بعيدا عن استنزاف الأحواض المائية.



وحول الآبار العميقة، قال إن التجربة غير مرضية، وذلك لأن المياه قد تكون ذات درجة حرارة مرتفعة، إضافة لنسبة الملوحة العالية وارتفاع نسبة الإشعاعات في بعضها، معتبرا أن الاستثمار فيها خطير للغاية.