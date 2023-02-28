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الثلاثاء، 28-02-2023 02:13 م

المياه: 114 مليون م3 تخزين السدود في الأردن

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة المياه والري/ سلطة وادي الأردن إن حجم التخزين الكلي في السدود حتى صباح اليوم الثلاثاء هو 114 مليون متر مكعب بنسبة 40,5% من طاقتها التخزينية الكلية البالغة 280,7 مليون متر مكعب.

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وبينت الوزارة، أن التخزين في سد الوحدة بلغ 13 مليون م3 بنسبة 12,5% ، وسد وادي العرب 8 مليون م3 بنسبة 47%، وسد زقلاب (شرحبيل ) 1,480 مليون م3 بنسبة 37% ، وسد كفرنجة 2,5 مليون م3 بنسبة 32% ، وسد الملك طلال 45 مليون م3 بنسبة 67,5% ، وسد وادي شعيب 1,254 مليون م3 بنسبة 100% ، وسد الكفرين 5,253 مليون م3 بنسبة 62% ، وسد زرقاء ماعين 650 الف م3 بنسبة 32,5% ، وسد الوالة 8,8 مليون م3 بنسبة 35% ، وسد الموجب 22 مليون م3 بنسبة 89,5% ، وسد التنور 4,6 مليون م3 بنسبة 32% ، وسد اللجون 187,9 الف م3 بنسبة 18,7% ، وسد الكرك 182 الف م3 بنسبة 9%. 


وأوضحت أن مخزون السدود يستخدم في تزويد بعض المرافق والزراعات والصناعات إضافة الى تغذية المياه الجوفية وهو ما يؤشر على تراجع بعض مخزون هذه السدود.

 




 

 


 

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