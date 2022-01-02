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الأحد، 02-01-2022 04:42 م

النجار تزور الفنانين العاص ويانس وشهاب

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الوكيل الإخباري - استهلت وزير الثقافة، هيفاء النجار، بداية العام الجديد بزيارة لمجموعة من الفنانين بهدف التواصل مع رواد الفن والثقافة الذي قدموا إنجازات إبداعية ذات أثر مجتمعي نوعي وأسهموا في صناعة الفرح والأمل.

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وشملت الجولة زيارة للفنانين سلوى العاص، وهشام يانس، وربيع شهاب، للاطمئنان على أحوالهم الصحية واستذكرت معهم أهم المحطات الفنية والوطنية والثقافية التي أسهموا في إنجازها وتركت أثرا طيبا في ذاكرة الوطن.


واستمعت النجار إلى بعض التحديات التي تواجه بعضهم، ودور صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين وولي عهده الأمين في توفير العناية والرعاية ومتابعة حالتهم الصحية وتقديم المساعدة التي يحتاجونها.


وأكدت النجار "أننا وقد عبرنا إلى المئوية الثانية بعزم وثقة، تنطلق وزارة الثقافة بعملها من حرص صاحب الجلالة الهاشمية وولي عهده الميمون على الفعل الثقافي بكافة اشكاله بشكل عام".

 




 

 


 

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