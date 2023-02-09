النجار: 20 مليون دولار منحة أمريكية لخفض فاقد المياه

الوكيل الإخباري - وقع وزير المياه والري المهندس محمد النجار اتفاقية FARA لمشروع تقليل الفاقد المائي بمرحلته الثالثة بقيمة 26 مليون دولار والممول من قبل الوكالة الامريكية بقيمة 20 مليون دولار و6 مليون دولار من شركة مياهنا.

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ويهدف المشروع إلى خفض الفاقد المائي بشكل أساسي في محافظات عمان والزرقاء والسلط، وتحسين الفوترة في مناطق خدمة مياهنا وتعزيز قدرات الكوادر الفنية في مجال إدارة المشاريع بما يتماشى مع الرؤى الاستراتيجية في تخفيض الفاقد.

وحضر توقيع الاتفاقية مدير مكتب المياه والبيئة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID فيرونكا لي، وأمين عام سلطة المياه بالوكالة المهندس رامي أبو رواق ومدير عام شركة مياهنا المهندس محمد العوران مع ممثلي الوكالة الأمريكية وعدد من مسؤولي قطاع المياه.



وأشار النجار إلى أن الحكومة تدرك تماما حجم التحديات التي يعانيها قطاع المياه والتقلبات المناخية وتراجع المتاح من المصادر المائية الصالحة للشرب والتي تشهد تناقصا عاماً بعد آخر نتيجة تراجع المواسم المطرية، مؤكدا أن لدى قطاع المياه خطة طموحة للحد من فاقد المياه بعد تحديث الاستراتيجية الوطنية لخفض الفاقد بمعدل 1-2% سنويا للوصول الى 25% بحلول العام 2040.



وأضاف أن الشراكة الفاعلة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID منذ ما يقارب 70 عاماً هي شراكة مستمرة، معربا عن شكره وتقديره لجهود الوكالة الأمريكية والدعم المستمر للجهود الحكومية.



وتتضمن بنود الاتفاقية تنفيذ سلسلة من أعمال خفض الفاقد المائي الإداري في المناطق التي تقع داخل محافظتي عمان والزرقاء والسلط واستبدال نحو 130 ألف عداد وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك تقليل الفاقد الفيزيائي من خلال تعزيز عمليات كشف التسرب وتطوير الخدمات الفنية وقدرات الكوادر الفنية.



ومن الجدير بالذكر أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID تعمل وبالتنسيق مع وزارة المياه والري/ سلطة المياه على توفير كافة أشكال الدعم الفني والتقني وتحسين أداء الشركات العاملة في القطاع وتخفيض فاقد المياه وتحسين البنية التحتية للشبكات وتطوير ادارة المصادر المائية للمملكة منذ سنوات وعلى المدى الطويل في سبيل بناء قطاع مياه مرن للمستقبل والحفاظ عليه في شتى أنحاء المملكة.