النقل السياحي: الحافلات متوفرة وتغطي احتياج المكاتب السياحية

الوكيل الإخباري- قال رئيس جمعية النقل السياحي الدكتور عبد الستار أبو حسان، إن الحافلات السياحية متوفرة، وتغطي احتياجات المكاتب السياحية، والزيادة بأعداد السياح خلال هذه الفترة.

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وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الجمعية قامت وبالتنسيق مع هيئة تنظيم النقل البري، بإصدار تصاريح لحافلات من خارج القطاع سواء من شركات النقل الدولي أو شركات تأجير الحافلات أو حتى إدخال حافلات من دول الجوار، حيث تقدمت عدة شركات نقل سياحي بطلبات للحصول على تصاريح للحافلات التي تغطي احتياجات زبائنها من المكاتب السياحية.



وبين أبو حسان، أنه جرى إصدار تصاريح لأكثر من 200 حافلة نقل سياحي من خارج القطاع لمدة شهر من تاريخ تقديم الطلب، وذلك للسيطرة على الطلب المتزايد على الحافلات السياحية خلال هذا الموسم.



وأوضح أن الطلب المتزايد على الحافلات بدأ بالانحسار الآن، وعند انتهاء شهر رمضان ستعود جميع الحافلات التي تنقل المعتمرين إلى خدمة السياحة الوافدة.



ودعا المكاتب السياحية إلى القيام بعمليات حجز الحافلات التي تحتاجها من شركات النقل السياحي مسبقاً، ودفع جزء من القيمة عند الحجز، وذلك لتنظيم عملية الحجوزات وعدم الإضرار بمصالح شركات النقل السياحي.



وأشار إلى أن ادعاء بعض المكاتب السياحية بنقص حافلات النقل السياحي، ماهو إلا أداة ضغط على الجهات المعنية للسماح لهذه المكاتب بامتلاك حافلات نقل سياحي.



وثمن أبو حسان، قرار مجلس الوزراء المتعلق بالإعفاءات الممنوحة لوسائط النقل السياحي المتخصص ومنح شركات النقل السياحي المتخصص مهلة سنة واحدة لتصويب أوضاعها بخصوص الحافلات موديل 2006 فما فوق، حيث سيساهم هذا القرار بإنشاء عدة شركات نقل سياحي جديدة، وقيام الشركات القائمة بتعزيز أساطيلها بحافلات حديثة، ما يغطي احتياجات السوق.



وأشاد بالجهود المبذولة من وزير السياحة والآثار ووزير النقل ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري، لإصدار هذا القرار.



وكان مجلس الوزراء قرر في 15 آذار الماضي، الموافقة على الإعفاء الكامل لوسائط النقل السياحي المتخصص، التي سيتم إدخالهـا للخدمـة مقابل الشطب والتحديث الاستبدالي من الرسوم الجمركية، وتخفيض قيمـة الضـريبة العامـة علـى المبيعـات لتصـبح بنسبة 7 بالمئة على وسائط النقل السياحي المتخصص المستوردة، وتخفيض قيمة الضريبة العامة على المبيعات لتصبح بنسبة 4 بالمئة على وسائط النقل السياحي المتخصص المحلية.



وكذلك الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية لوسائط النقل السياحي المتخصص التي تسجل وترخص لأول مرة، وتخفيض قيمـة الضـريبة العامـة على المبيعات لتصبح بنسبة 10 بالمئة على وسائط النقل السياحي المتخصص المستوردة، وتخفيض قيمة الضريبة العامة على المبيعات لتصبح بنسبة 6 بالمئة على وسائط النقل السياحي المتخصص المحلية.