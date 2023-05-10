الأربعاء 10-05-2023
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الأربعاء، 10-05-2023 10:18 ص

الهناندة: الأردن بالمرتبة 5 عربيا و 70 عالميا في الاقتصاد والتحول الرقمي

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الوكيل الاخباري - قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، إن الأردن  حقق المرتبة 5 عربيا والـ 70 عالميا في الاقتصاد والتحول الرقمي.

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وأضاف الهناندة، خلال اللقاء الذي نظمته وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، مساء أمس الثلاثاء، للشركات الناشئة والشركاء في منظومة ريادة الأعمال تحت عنوان "لا حدود للإبداع" بهدف تشبيكهم وزيادة فرص الشراكة بينهم، أن الوزارة تسعى دائما للعمل على مساعدة ودعم الشباب ورواد الأعمال لإيمانها أن تطور أي دولة ونموها هو تحقيق لطموح وآمال الشباب.

وأكد على قدرة الشباب الأردني على مواجهة التحديات والتغلب عليها وتحقيق الإنجازات المطلوبة وتحويل الكثير من التحديات إلى مشاريع حقيقية وقائمة على أرض الواقع محليا وعالمياً.


وأضاف ان قطاع الريادة بنحو 25 % في الشركات الناشئة والريادية في الوطن العربي ويحتل الأردن مرتبة متقدمة بحجم الاستثمار الخارجي.

 

ونوه الهناندة إلى أن الوزارة عملت على تطوير سياسة ريادة الأعمال لدعم وتطوير بيئة ريادة الأعمال في الأردن ودعم الشركات للتوسع محليا وعالميا والحصول على التمويل وتهيئ بيئة محفزة وداعمة لها.

 




 

 


 

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