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الهواري: أستطيع أن أصلح الأخطاء في وزارة الصحة

الأربعاء، 15-09-2021 02:01 م

الهواري: أستطيع أن أصلح الأخطاء في وزارة الصحة

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الوكيل الاخباري- قال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، إنه واثق من أنه يستطيع اصلاح الأخطاء في وزارة الصحة.

وقال الهواري في حديث له خلال اجتماع لجنة الصحة النيابية، إن الاجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة لهيكلة الوزارة والمستشفيات بدأت قبل وفاة الطفلة لين، وستستمر لمعالجة الاخطاء في المستقبل.

وبين أن الوزارة أبوابها مفتوحة دائما للتعاون من أجل مصلحة القطاع الطبي الأردني.

وأضاف الهواري حول الغاء اجتماع لجنة الصحة النيابية صباح الاربعاء :” لم يمنعني من حضور الاجتماع المقرر اليوم إلا التوقيت وكان عليّ إطلاع مجلس الوزراء على ما حدث”.

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