الهواري : اللقاحات التي ستصل الأردن ستبلغ 2 مليون

الوكيل الاخباري -

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قال مدير المركز الوطني للأوبئة الدكتور فراس الهواري إن التحسن في الوضع الوبائي لا يدعونا إلى التراخي، بل يتطلب مزيدا من الالتزام بهدف المحافظة على هذا الانجاز.وأضاف الهواري في حديث للتلفزيون الأردني، مساء الخميس، "بالرغم من أن نسب الاشغال تتراوح بين 21-33% في الأسرة العادية والمركزة واستخدام أجهزة التنفس، ما يعطينا مؤشرا مريحا، إلا أنه لابد من خفض نسب الفحوصات الإيجابية بشكل أكبر.وعن نسبة 20% من اللقاحات التي ستصل الأردن، قال الهواري إنها نسبة معقولة خاصة أن من تتجاوز أعمارهم 60 عاماً لا تصل نسبتهم 5%، لافتا إلى أن 50% من السكان تحت الـ20 سنة، و"لسنا مضطرين لإعطائهم اللقاح"، وموضحا بأن عدد اللقاحات التي ستصل الأردن ستبلغ 2 مليون (جرعتين لكل شخص).وبين أن التأخير في وصول اللقاح لن يؤدي إلى تأخر الجهاز الطبي في محاربة المرض و"لكن يعطينا أفضلية بالدراسة والتعرف عن قرب على مدى فعاليته وأعراضه الجانبية، ويساعدنا في اتخاذ القرارات".