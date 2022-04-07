الهواري: نسعى لتطوير وتحسين الرعاية الصحية للمواطنين

الوكيل الإخباري - وقعت وزارة الصحة، اليوم الخميس، اتفاقية تعاون مع جامعة اليرموك في مجالات التعليم والتدريب والتطوير والتنمية الصحية.

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وقال وزير الصحة فراس الهواري، إنّ توقيع الاتفاقية يأتي في سياق نهج الوزارة التشاركي مع الجامعات الأردنية لتحقيق التكامل في التعليم الطبي المستمر وتقديم الخدمات الصحية وفقاً لمستويات عالية من الجودة.



وأضاف خلال توقيعه الاتفاقية، إن الوزارة تسعى دائماً إلى ترجمة التوجيهات الملكية للحكومة بتطوير وتحسين الرعاية الصحية للمواطنين، مشيرا إلى ان خطط التدريب واضحة لتطوير مهارات الكوادر الصحية، وبما ينعكس ايجاباً على نوعية الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين والمواطنين.



وأوضح أن التعاون مع جامعة اليرموك يصُب بشكل مباشر في سعي وزارة الصحة نحو رفع مستوى الخدمات، لافتا إلى أنّ هذا التعاون سيُتيح تدريب أطباء الوزارة العاملين في مستشفيات الأميرة بسمة الحكومي والأميرة رحمة الحكومي والأميرة بديعة الحكومي ضمن برنامج تدريب محدد في جامعة اليرموك.



وبيّن، أنّ الوزارة سبق وأن وقعت اتفاقيات تعاون مع جامعات مؤتة والهاشمية والبلقاء التطبيقية، حيث استفاد من هذه الاتفاقيات عدد من مستشفيات الوزارة مثل: الزرقاء الحكومي، والأمير حمزة، والكرك الحكومي، والحسين السلط الجديد.



وأشار إلى أنّ هذا التعاون سيعمل على توفير فرص التعليم والتدريب للأطباء المقبولين في برنامج الاختصاص العالي في كلية الطب في الجامعة وذلك في المستشفيات الثلاثة.



بدوره اكد رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد الذي وقع الاتفاقية، حرص الجامعة الدائم على التعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية، بما يخدم ويحقق مصالحها المشتركة، وفي مقدمتها وزارة الصحة.



وأضاف، إن هذه الاتفاقية تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، على صعيد الخدمة والشراكة مع الجامعات والتدريب المستمر لطلبة كليات الطب، وما يتصل ببرامج الإقامة للأطباء الخريجين.

وشدد على أن جامعة اليرموك، وانطلاقا من خطتها الاستراتيجية، تحرص على تزويد طلبتها من مختلف الكليات والبرامج الاكاديمية، بشتى المعارف والمهارات المتصلة بالتدريب والممارسة العملية التطبيقية، وخصوصا طلبة كلية الطب، مؤكدا حرص الجامعة على توفير كافة متطلبات الممارسة الطبية السليمة لهم.



وأشار إلى أن جامعة اليرموك تنظر لهذه الاتفاقية من باب دورها ومسؤوليتها في تحسين واقع الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، وبالتالي دعم القطاع الصحي في محافظة إربد ومحافظات الشمال، وعليه فهذه الاتفاقية تأتي لتعزيز المنظومة الطبية من خلال وجود الزملاء في كلية الطب مع زملائهم في مستشفيات "الأميرة بسمة والأميرة بديعة والأميرة رحمة"، وبالتالي رفد هذه المستشفيات بالخبرات والكفاءات، وفي هذا أيضا تحقيق لرسالتها وتواصلها مع مجتمعها المحلي.



وبموجب الاتفاقية سيتم دعم البحوث الطبية والسريرية وتشجيع الأبحاث المشتركة بين الوزارة والجامعة باستثمار وتنمية الامكانيات المتوفرة من خلال مركز ينشئ داخل المستشفيات الثلاث تحت إشراف جامعة اليرموك، كما سيتم توفير الاختصاصات الطبية المطلوبة والنادرة فيها من قبل الجامعة وحسب الامكانيات المتوفرة.



وتمتد الاتفاقية لثلاث سنوات ويعمل بها اعتبارا من اليوم الخميس وتجدد تلقائيًا برغبة الطرفين، وسيتم إجراء مراجعة شاملة للاتفاقية بعد عام بهدف ضمان تحقيق الفائدة المرجوة من إبرامها.