نادي سنابل اليرموك يستضيف لقاءً حول فن الخطابة

الوكيل الإخباري - أقام نادي سنابل اليرموك/ جمعية خريجي جامعة اليرموك مساء أمس الأربعاء لقاء تفاعلياً حول فن الخطابة في مقره بمنطقة خلدا بعمان تحت عنوان" العادات السبع للأشخاص الأكثر فاعلية " بالتعاون مع نادي التوستماسترز العالمي لفن الخطابة.

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وعرض مشاركون من نادي البيان ونادي أيلا للخطابة مجموعة خطب معدة مسبقاً باللغتين العربية والإنجليزية وخطب ارتجالية وتم تنفيذ تمرين عملي عليها من قبل أعضاء نادي سنابل اليرموك و تقييمها من قبل مسؤولي نادي التوستماسترز حيث تفوق عدد من اعضاء السنابل بشكل واضح ومميز من بين الذين تحدثوا ارتجالا اما الجمهور.



ويأتي هذا اللقاء ضمن خطة النادي للتفاعل مع المجتمع المحلي بما يعود بالفائدة على الجميع ويحقق اهداف النادي بتحفيز روح المبادرة لدى الاعضاء والمجتمع المحلي وخريجي جامعة اليرموك.



وأوضح أمين المراسم بنادي التوستماسترز زهير مهيار أن مهمة نادي الخطابة تعنى بتوفير بيئة إيجابية وفرص متبادلة للتعلم تمكن كل عضو فيها من تطوير مهارات التواصل والقيادة لديه بما يؤدي إلى زيادة الثقة بالنفس وتطوير شخصيته. ضمن قيم يحرص عليها وهي النزاهة والالتزام بالتميز وخدمة الأعضاء واحترام الفرد.



وقالت رئيس اللجنة الاجتماعية بالنادي شادن حماد التي نظمت اللقاء ان منظمة التوستماسترز العالمية تأسست عام الف وتسعمائة واربعة وعشرين كمنظمة غير ربحية تعليمية تضم أندية حول العالم لمساعدة الناس في التواصل والحديث أمام العامة وتعليمهم مهارات القيادة.



وهنأت النساء بمناسبة يوم المرأة العالمي، قائلة "كل عامٍ ونحن القوة ونحن الأمل، نحن اللواتي نطرح أحزاننا أرضاً ونتعافي بأنفسنا، مضيفة ان اللجنة الاجتماعية تعد لبرنامج حافل خلال شهر رمضان المبارك لاعضاء النادي وعائلاتهم".







