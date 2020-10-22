الهياجنة : عبرنا للحكومة عن الأثر السلبي جراء إغلاق الحضانات

الوكيل الاخباري -

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قال مسؤول ملف كورونا وأمين عام وزارة الصحة لشؤون الأمراض السارية والأوبئة، الدكتور وائل الهياجنة، إن فتح الحضانات سيحكمه الالتزام بالبروتوكول الصحي.وقال الهياجنة في مؤتمر صحفي مشترك، مساء الخميس، "عبرنا للحكومة عن الأثر السلبي الذي سيترتب جراء إغلاق الحضانات على نوعية الأداء في المؤسسات الصحية وخاصة لأخواتنا العاملات في القطاع الطبي".وأوضح الهياجنة، أن البرتوكولات الموضوعة لمواجهة كورونا لن تنجح دون تعاون مستمر من الجميع عبر الالتزام باجراءات السلامة العامة، وعبر المكاشفة الحكومة فيما يتعلق بالاجراءات كافة.وشدد على الالتزام باجراءات السلامة العامة الصارمة في الحضانات للوقاية من العدوى.