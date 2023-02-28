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الثلاثاء، 28-02-2023 02:35 م

الوطني لحقوق الإنسان يعقد دورة تدريبية في الطفيلة

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الوكيل الإخباري - عقد المركز الوطني لحقوق الإنسان في محافظة الطفيلة اليوم دورة تدريبية حول المعايير الدولية لحقوق الإنسان تستمر لمدة يومين، وتستهدف منتسبي جمعية نشميات ونشامى الطفيلة الخيرية.

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وقال مدير إدارة التوعية والتدريب في المركز عيسى المرازيق إن فريق التدريب سيركز خلال هذه الدورة على عدد من الموضوعات من بينها: الشرعة الدولية لحقوق الانسان، واتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، ودور المركز في حماية وتعزيز حقوق الانسان، وغيرها من الموضوعات والتمرينات العملية.


يشار إلى أن المركز الوطني لحقوق الإنسان يسعى بحكم اختصاصه وصلاحياته إلى حماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها ومراقبة أوضاعها، وتقديم المشورة والمساعدة القانونية لمحتاجيها، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لمعالجة الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان للحد منها ووقفها وإزالة آثارها.


كما يقوم المركز بإعداد الدراسات والأبحاث وتوفير المعلومات، وعقد الندوات والدورات التدريبية، وإعلان المواقف، وإصدار البيانات والمطبوعات، وإعداد التقارير السنوية والدورية اللازمة.

 




 

 


 

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