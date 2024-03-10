الوطني للأمن السيبراني: الاثنين آخر موعد للاعتراض على نتائج فرز طلبات تعبئة الوظائف لديه - رابط

الوكيل الإخباري - أعلن المركز الوطني للأمن السيبراني أن غداً الاثنين هو آخر موعد للاعتراض على نتائج فرز الطلبات المُقدمة لتعبئة الوظائف التي سبق أن أُعلن عنها بموجب (عقود فئة ودرجة) .



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وبيّن المركز، في منشور له عبر فيسبوك، أنه لن يتم النظر بأي طلب بعد انتهاء مدة

الاعتراض.



وأوضح أنه يمكن للمتقدمين الدخول على الموقع الالكتروني (https://object.ncsc.jo)

وإدخال الرقم الوطني وتاريخ الميلاد بالخانات المخصصة، للحصول على نتيجة طلب التوظيف، كما يمكن للمتقدمين غير المطابقين الاعتراض على نتائج الفرز مرفقاً بالوثائق الداعمة عن طريق البريد الالكتروني ([email protected]) .