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عطل مفاجئ يضرب فيسبوك في الأردن

الثلاثاء، 05-03-2024 07:28 م

عودة فيسبوك في الاردن

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - عاد تطبيق فيسبوك وانستغرام وماسنجر للعمل بعد تعرضهم للعطل بشكل مفاجئ.


وفي وقت سابق ضرب عطل مفاجئ فيسبوك في الكثير من الدول بينها الأردن.


وتفاجأ مستخدمو منصتي التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستجرام بحدوث عطل فني ضرب الموقعين التابعين لشركة ميتا.

ولدى استخدام المنصتين مساء اليوم الثلاثاء، تفاجأ المستخدمون بالخروج الذاتي من المنصات وصفحاتهم، ورغم محاولات فتحها مجددًا الّا أنها لم تنجح.

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