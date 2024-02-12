الوطني للأمن السيبراني يعلن نتائج فرز طلبات تعبئة الوظائف لديه - رابط

الوكيل الإخباري - أعلن المركز الوطني للأمن السيبراني نتائج فرز الطلبات المقدمة لتعبئة الوظائف المُعلن عنها يوم الثلاثاء الموافق 19/12/2023 بموجب (عقود شاملة لجميع العلاوات) .

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وقال المركز، في بيان له اليوم الاثنين، ان الوظائف هي:" محلل أمن سيبراني، مدرب أمن سيبراني رئيسي، باحث أمن سيبراني رئيسي، محلل شبكات رئيسي، محلل نظم رئيسي، محلل برمجة رئيسي، محلل توعية وإدارة المحتوى السيبراني رئيسي، قانوني رئيسي، ضابط تخطيط استراتيجي، ضابط إدارة الأداء المؤسسي".



وبيّن أنه يمكن للمتقدمين الدخول على الموقع الالكتروني ( https://object.ncsc.jo ) وإدخال الرقم الوطني وتاريخ الميلاد بالخانات المخصصة، للحصول على نتيجة طلب التوظيف، كما يمكن للمتقدمين غير المطابقين الاعتراض على نتائج الفرز عن طريق البريد الالكتروني ([email protected]) اعتباراً من اليوم ولغاية الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 15/2/2024.