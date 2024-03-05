تنويه من إدارة السير حول تباطؤ السير في بعض شوارع العاصمة صباح اليوم

الوكيل الإخباري - حذّرت إدارة السير المركزية، السائقين خلال القيادة على تقاطع الرنتيسي باتجاه ضاحية الياسمين في عمّان صباح اليوم، بعد تعطّل صهريج على الطريق.



وقالت الإدارة، عبر فيسبوك، إن تعطّل الصهريج قد يؤثر على الحركة المرورية الصباحية ويجب توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات رقباء السير.



وبيّنت أن العمل جارٍ على رفع أثر التعطل عن الطريق.

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وعلى ذات الجانب، قالت إدارة السير المركزية إن حادث بين مركبتين سبّب تباطؤ في حركة السير، القادم من جسر المخابرات باتجاه دوار الداخلية، صباح اليوم.



ودعت الإدارة السائقين إلى القيادة بحذر، واتباع إرشادات رقباء السير، لحين رفع العوائق عن الطريق.