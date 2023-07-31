"الوطني للأمن السيبراني" يشارك باجتماعات أممية حول تكنولوجيا المعلومات

الوكيل الإخباري- شارك المركز الوطني للأمن السيبراني برئاسة رئيسه المهندس بسام المحارمة في اجتماعات مجموعة العمل المعنية بأمن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي عقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في الفترة من 24-28 تموز الحالي.

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وبحسب بيان للمركز اليوم الاثنين، ناقشت مجموعة العمل مدى انطباق القانون الدولي في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من جانب الدول وكذلك تدابير بناء الثقة وبناء القدرات.



يشار الى أن مجموعة العمل مكلفة بمواصلة تطوير قواعد ومعايير ومبادئ السلوك المسؤول للدول والنظر في المبادرات الهادفة إلى ضمان الأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى إقامة حوار مؤسسي منتظم تحت رعاية الأمم المتحدة بمشاركة واسعة من الدول، بهدف تعزيز التفاهمات المشتركة ومواجهة التهديدات الحالية والمحتملة في مجال أمن المعلومات.