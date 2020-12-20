الوطني لمكافحة الاوبئة: يجب دراسة خيار أحد ثلاثاء خميس لعودة المدارس بالاردن

الوكيل الاخباري -

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أكد رئيس المركز الوطني لمكافحة الاوبئة والامراض السارية الدكتور فراس الهواري، أن خيار عودة الطلاب إلى التعلم الوجاهي يجب أن يختلف عما حدث في بداية الفصل الأول في شهر أيلول 2020.وقال الهواري خلال استضافته عبر صوت المملكة، إن الأطفال بعمر يقل عن 10 سنوات أقل عرضة بالإصابة بالفيروس أو نقله.وأضاف، "نبدأ في هذه المرحلة لصفوف العاشر والتوجيهي (...) يجب أن ندرس خيار سبت اثنين أربعاء وأحد ثلاثاء خميس، واستخدام الصفوف لتوزيع الطلبة حتى من يداوم سبت اثنين أربعاء يوزع على بقية الصفوف الفارغة لنخفف من التلاصق".وأشار إلى أن المعلمين الذين تزيد أعمارهم عن 55 عام اختطاره أكبر ممن تقل أعمارهم عن ذلك.واشار أن أي خلل يحدث في عودة غير مدروسة للمدارس سيعيدنا 4 شهور للوراء ما يؤدي إلى لإغلاق التام من جديد، وأضاف "نحن اليوم أحوج ما نكون للانفتاح التدريجي وأي خطأ سيعيدنا للوراء ".