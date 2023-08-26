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السبت، 26-08-2023 01:31 م

اليابانية للتعاون الدولي تستضيف فريق تحديث العقبة الخاصة بطوكيو

بب


الوكيل الاخباري - استضافت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في العاصمة اليابانية طوكيو اليوم السبت فريق عمل مشروع تحديث المخطط الشمولي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة "رؤية 2040" برئاسة مفوض المدينة والإقليم في سلطة منطقة العقبة عبدالله النجادات، وحضور سفيرة المملكة في اليابان لينا عناب وأعضاء السفارة في الجلسة الافتتاحية.

وبحسب بيان لسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة قال النجادات خلال الاجتماع، إن الوكالة اليابانية هي شريك استراتيجي لسلطة العقبة، مشيدا بجهودها خلال عام كامل من العمل في دراسة تحديث المخطط الشمولي للعقبة.

واشار إلى أن هذه الزيارة التي تستمر أسبوعين، تأتي بهدف تعلم أفضل المعايير والممارسات والتجارب الناجحة في اليابان ضمن محاور المشروع الأربعة المتمثلة بالتخطيط الحضري والمدينة الذكية والنقل واللوجستيات والصناعة والسياحة.

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