السبت 29-07-2023
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السبت، 29-07-2023 03:39 م

بحث التعاون بين العقبة الاقتصادية وماليزيا

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الوكيل الاخباري - بحث رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، نايف حميدي الفايز، والسفير الماليزي في الأردن، محمد نصري بن عبد الرحمن، في العقبة اليوم السبت، سبل تطوير التعاون في مختلف المجالات، خصوصاً الاستثمارية والسياحية والثروة السمكية.

وأشار الفايز إلى منظومة حوافز وتسهيلات تقدمها منطقة العقبة الخاصة للمستثمرين، مؤكدًا سعي السلطة لاستضافة رجال الأعمال والمستثمرين من ماليزيا، لإطلاعهم على فرص واعدة تتوفر في العقبة يمكن للجانب الماليزي الاستفادة منها.

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