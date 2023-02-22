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الأربعاء، 22-02-2023 02:02 م

اليرموك الأولى محلياً في تخصص الآثار وفق تصنيف "كيو أس" العالمي

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الوكيل الاخباري- سجلت جامعة اليرموك من خلال كلية الآثار والانثروبولوجيا إنجازا أكاديميا مميزا، وفق تصنيف "كيو أس" العالمي للجامعات، بوصولها إلى الترتيب 201-240 على مستوى جامعات العالم في تخصص الآثار، ولتكون بذلك الأولى على مستوى الجامعات الأردنية في هذا التخصص.

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كما وحافظت جامعة اليرموك، ووفق ذات التصنيف العالمي، على الترتيب 551-600 في تخصصات كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب، وللعام الثاني على التوالي.


ويعتمد تصنيف "كيو أس" الخاص بالتخصصات، على خمسة معايير رئيسية، هي السمعة الأكاديمية للتخصص والسمعة الوظيفية للخريجيين وعدد الاستشهادات للأبحاث وجودة الأبحاث المنشورة، إضافة إلى مدى التعاون الدولي في مجال البحث العلمي.


وقال رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد، إن هذا التقدم المتميز يأتي في سياق خطة الجامعة الاستراتيجية في التطوير والتحديث في شتى المجالات وفي مقدمتها الجودة الاكاديمية، من خلال الاهتمام بالخطط الدراسية وتحديثها والبناء عليها، وتوفير الإمكانيات أمام الباحثين من أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة، ودعم البحث والنشر العلمي في أرقى المجلات العلمية المحكمة.


وأضاف أن هذه النتائج المتميزة لجامعة اليرموك في تصنيف "كيو أس" العالمي، إنما يُجسد رؤيتها في الريـادة والتميـز فـي مجالات التعليـم والبحـث العلمـي وخدمــة المجتمــع؛ لتتبــوأ مكانتها المرموقــة محليا وإقليميا ودوليا، من خلال إعداد كفاءات علميــة مؤهلة فــي مختلــف حقــول العلــم والمعرفــة عبر تعليــم متميــز، وإنتــاج بحـث علمـي إبداعـي يخـدم المجتمـع ويسـهم فـي بناء اقتصـاد المعرفـة.


يذكر أن تصنيف "كيو أس" العالمي يعتبر من التصنيفات العالمية للجامعات المعروفة وذات المكانة العلمية على مستوى العالم.

 




 

 


 

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