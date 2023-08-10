امانة عمان : فعاليات مهرجان صيف عمان مساءً ولا تخوفات من موجة الحر

الوكيل الإخباري-ليلى القرشي



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أكد الناطق الإعلامي لأمانة عمان، ناصر الرحامنة، على الجاهزية التامة لامانة عمان لاستقبال الجمهور ضمن فعاليات مهرجان صيف عمان والذي سيبدأ غداً الجمعة في حدائق الحسين ويستمر حتى 20 آب .واشار الرحامنة في تصريح لـ "الوكيل الإخباري" أنه لا يوجد اي تخوف من موجة الحر القادمة ، حيث ستبدأ اولى فعاليات البرنامج في تمام الساعة الثامنة مساءً بفعاليات مخصصة للأطفال والعائلات ، بينما تنطلق الحفلات الرئيسية في تمام الساعة التاسعة مساءً .واضاف ان أبواب المهرجان ستُفتح لاستقبال الجمهور ابتداءً من الساعة الرابعة عصراً، متوقعًا حضور أعداد كبيرة من المواطنين، وفقًا لما جرت العادة في الاعوام السابقةودعت أمانة عمان جميع المواطنين من مختلف المحافظات إلى المشاركة في هذه الفعاليات المميزة، حيث سيكون الدخول مجاني، وستتضمن الفعاليات أنشطة متنوعة للعائلات والأطفال.