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الأربعاء، 26-07-2023 04:48 م

مهرجان صيف عمّان الدولي للتسوق ينطلق الخميس

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الوكيل الإخباري- تنطلق الخميس، فعاليات مهرجان صيف عمان الدولي للتسوق بدورته 21 الذي سيقام بالمركز الأردني للمعارض برعاية رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي.
ويشارك في المهرجان، الذي تنظمه شركة "المروجون الدوليون للتسويق وتنظيم المعارض" (أبكو)، ويستمر 10 أيام، شركات صناعية محلية، وأخرى من فلسطين وإيران وباكستان ومصر وسوريا.

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وبحسب بيان الأربعاء للمنظمين، يشتمل المهرجان على معروضات من الصناعات الغذائية والمفروشات والملابس والإكسسوارات والصناعات البلاستيكية والمنظفات والتحف والهدايا.


وقال مدير عام الشركة رائد أبو سعدة، إن الدخول للمهرجان الذي سيقام على مساحة 11 ألف متر مربع سيكون يوميا مجانا من الساعة 4 عصرا وحتى 11 ليلا، والجمعة من 2 ظهرا وحتى 11 ليلا.


 




 

 


 

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