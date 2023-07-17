اتحاد المزارعين: استمرار موجة الحر يؤدي إلى انخفاض أسعار الخضار والفواكه

الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة

توقع مدير عام اتحاد المزارعين الأردنيين محمود العوران أن استمرار موجة الحر سيزيد من سرعة نضج المحاصيل الزراعية مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج الخضراوات والفواكه .

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وقال العوران في تصريحات لـ"الوكيل الإخباري" إن زيادة إنتاج الثروة النباتية يزيد من المعروض في الأسواق مما يساهم في انخفاض أسعارها .



ودعا المزارعين بزيادة عدد ساعات ري المحاصيل للحد من أضرار موجة الحر التي تؤثر على المحاصيل مشيراً أن زيادة الري يزيد من كلف المزارع .



وحذر من تضرر المحاصيل الزراعية إذا زادت درجات الحرارة أكثر بـ 10 درجات من المعدلات الاعتيادية وتحديداً على أصناف البندورة والخيار والكوسا.

