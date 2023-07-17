الإثنين 17-07-2023
الوكيل الاخباري

مدير الأمن العام يلتقي مدير الدفاع المدني الفلسطيني

العمل: 373 ألف تصريح عمل صدرت للعمالة السورية منذ 2016

وزارة الداخلية في بريدنيستروفيه تعلن عن مقتل زعيم المعارضة

مذكرة من البنك المركزي لجميع البنوك في الأردن

تطوير المناهج ينشر رابط لمنهاج اللغة العربية المطورة لـ 4 صفوف

الدفاع الروسية: مقتل نحو 700 جندي أوكراني خلال يوم

اليرموك تعلن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس

الأردن يعزي مصر بضحايا انهيار مبنى سكني في القاهرة

بيان من ديوان الخدمة بشأن تعيين متقدمين لوظائف الفئة الثالثة

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم لشقيقتين في إربد

الإثنين، 17-07-2023 11:55 ص

اتحاد المزارعين: استمرار موجة الحر يؤدي إلى انخفاض أسعار الخضار والفواكه

00


الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة 
توقع مدير عام اتحاد المزارعين الأردنيين محمود العوران أن استمرار موجة الحر سيزيد من سرعة نضج المحاصيل الزراعية مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج الخضراوات والفواكه . 

اضافة اعلان


وقال العوران في تصريحات لـ"الوكيل الإخباري" إن زيادة إنتاج الثروة النباتية يزيد من المعروض في الأسواق مما يساهم في انخفاض أسعارها . 


ودعا المزارعين بزيادة عدد ساعات ري المحاصيل للحد من أضرار موجة الحر التي تؤثر على المحاصيل مشيراً أن زيادة الري يزيد من كلف المزارع . 


وحذر من تضرر المحاصيل الزراعية إذا زادت درجات الحرارة أكثر بـ 10 درجات من المعدلات الاعتيادية وتحديداً على أصناف البندورة والخيار والكوسا.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
y

مدير الأمن العام يلتقي مدير الدفاع المدني الفلسطيني

img_1593518226

العمل: 373 ألف تصريح عمل صدرت للعمالة السورية منذ 2016

5202223162023325216180

مذكرة من البنك المركزي لجميع البنوك في الأردن

image

تطوير المناهج ينشر رابط لمنهاج اللغة العربية المطورة لـ 4 صفوف

6202322192637250816544

اليرموك تعلن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس

image

الأردن يعزي مصر بضحايا انهيار مبنى سكني في القاهرة

أخبار متعلقة
bdbe3d0e-5f67-47d7-b63f-47af2ad0c95c

الدفاع المدني: ارتفاع بلاغات الحرائق لـ 100% الأسبوع الماضي

e67786d7-أسلاك-كهرباء-4

الرواشدة: موجة الحر ترفع الأحمال الكهربائية

72023112360392637779

بلدية الطفيلة تقلص ساعات دوام عمال الوطن بسبب موجة الحر

275121-تنزيل-2

هام من العمل بشأن العمال خلال موجة الحر

8929412028

قرار من أمين عمان بشأن دوام عمال الوطن والكوادر الميدانية غدا

44

بلديات تقرر تقليص دوام عمال الوطن لديها بسبب موجة الحرّ - أسماء