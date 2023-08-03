افتتاح مهرجان الزهور الأردني الأول في حدائق الحسين - صور

الوكيل الإخباري - افتتح وزير الزراعة خالد الحنيفات الخميس، مهرجان الزهور الأردني الأول والمنتجات الريفية في حدائق الحسين والذي يقام برعاية وتنظيم من وزارة الزراعة وبالتعاون مع جمعية أزهار القطف ومنظمة الأغذية والزراعة الفاو.

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وأكّد الحنيفات، على أن الوزارة عملت ضمن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة ومحور التنمية الريفية وتمكين المرأة وبالتناغم مع محور التسويق إلى إطلاق سلسلة من المعارض والمهرجانات التي تدعم سبل التسويق للمنتجات الريفية.



ويُعد مهرجان الزهور الأول من نوعه، حيث أثمرت جهود الوزارة من خلال دعم قطاع أزهار القطف واشتال الزينة وتقديم التمويل من خلال قروض بدون فائدة وبرامج التأهيل والتدريب للشباب في القطاع إلى وجود 1200 متدرب ومتدربة، حيث وفر القطاع قرابة 5700 وظيفة، إضافة إلى حماية القطاع مما أدى الى توسعة.

ووصلت تغطية الإنتاج المحلي إلى 90% من الاحتياج المحلي للزهور واشتال الزينة والذي يبلغ 50 مليون زهرة ينتج الأردن منها 45 مليون زهرة؛ مما أدى إلى توفير قرابة 25 مليون دينار من المستورد، إضافة إلى تشغيل عدد من الشباب والشابات في هذا القطاع وانعكاس القيمة المضافة محليا خاصة أن اغلب العاملين بهذا القطاع من الاناث مما يدعم ايضا تمكين المرأة الريفية.



وأشار إلى أن المعارض التي تعمل عليها الوزارة تحمل دائما شراكة من الجمعيات والأسر المنتجة حيث تم إلحاق المعرض بأجنحه واسعة للصناعات الغذائية والحرف والمطابخ الانتاجية وبلغ عدد المشاركين من جمعيات وأسر منتجة و40 مزارع ومشتل ومزارع إلى 100 مشارك حيث سينعكس دخل المعرض على 1000 أسرة من خلال المشاركة المباشرة وغير المباشرة مما يساعد في تسويق المنتجات الزراعية المختلفة.



ونوه الحنيفات إلى أن العام المقبل سيشهد انطلاق المعرض الدائم في عمان والمعرض الدائم في اربد مما سيوفر مساحة تسويقية دائمة للمنتجات الزراعية وبيئة منظمة وصحيه ومناسبة لكافة المواسم الزراعية.



وثمن رئيس جمعية أزهار القطف مازن الغلايني، دعم وحماية الوزارة لهذا القطاع وإيجاد مساحة تسويقية و شراكة دائمة تخدم توسع القطاع.









