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الإثنين، 15-02-2021 06:12 م

انتشار أمني مكثف في جميع المحافظات

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الوكيل الاخباري -مجدي الباطية -  أعلنت مديرية الامن العام انه لمزيد من الضبط الامني وتكثيف الرقابة وانفاذ لاوامر الدفاع فقد جرت اعادة انتشار للقوة الامنية من دوريات آلية وراجلة وحملات امنية في مختلف مناطق المملكة لمراقبة وضبط كافة المخالفات المترتبة بعدم الالتزام باوامر الدفاع .
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وأهابت المديرية بالجميع الالتزام باوامر الدفاع وشروط الصحة والسلامة العامة بعدم التجمع واقامة الحفلات وبيوت العزاء والاعراس وارتداء وسائل السلامة العامة ( الكمامة ) والتباعد الاجتماعي .

مؤكدة اننا وفي هذه المرحلة من مراحل تفشي الوباء لا بد من قيامنا جميعاً بما هو واجب علينا تجاه انفسنا ومجتمعنا بالالتزام بكل ما صدر من اوامر الدفاع ، مشددة انه لن يتم التهاون مع اية مخالفة وستُتخذ كافة الاجراءات القانونية والادارية بحق مرتكبيها.

 




 

 


 

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