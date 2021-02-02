الثلاثاء 02-02-2021
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الثلاثاء، 02-02-2021 04:31 م

ايعاز من مدير الأمن العام

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الوكيل الاخباري - زار مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة إدارة الأمن الدبلوماسي والدوائر، في زيارة تفقدية اطمأن من خلالها على سير العمل وأهم الإجراءات الإدارية والتنظيمية التي تمت لتحديث الإدارة وبيئة العمل داخلها، والارتقاء بمستوى منتسبيها.
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ونقل اللواء الركن الحواتمة تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، لمرتبات الامن الدبلوماسي، وتقدير جلالته لدورهم المهم والرئيسي الذي يقومون به لحماية ضيوف الأردن والبعثات الدبلوماسية على أرض الوطن.

وأكد مدير الأمن العام على تقديم الدعم الكامل لهذه الإدارة لتطويرها والارتقاء بها خلال عام 2021 من حيث توفير الدعم اللوجستي اللازم لتمكين مرتباتها على النهوض بواجباتهم وفق أعلى المستويات، موعزاً برفدها بالكوادر البشرية المؤهلة، والمعدات والآليات الحديثة التي تسهم في رفع كفاءة العمل في إطار من الاحترافية التي تعكس المستوى المتقدم لمنتسبي الأمن الدبلوماسي.

كما استمع اللواء الركن الحواتمة لايجاز قدمه مدير الإدارة أوضح خلاله أبرز المهام والواجبات التي تضطلع بها لتأمين الحماية للسفارات والملحقيات الدبلوماسية والدوائر الحكومية.

 




 

 


 

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