الثلاثاء 01-11-2022
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الثلاثاء، 01-11-2022 07:55 ص

انخفاض أسعار الخيار في السوق المركزي اليوم

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء 3426.640 طن، توزعت على 1925.966 طن خضار،1221.678 طن فواكه، و 278.996 طن ورقيات.

كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 920.272 طن خضار وفواكه.
وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 30 قرش، بصل ناشف من 30 إلى 40 قرش، بطاطا من 35 إلى 70 قرش، بندورة من 8 إلى 20 قرش، خيار من 25 إلى 40 قرش، الليمون من 50 إلى 80.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الثلاثاء:

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