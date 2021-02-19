الوكيل الإخباري - انخفضت نسبة الفحوص الإيجابية لليوم الجمعة إلى نحو (6.98%) بحسب ما أعلنته وزارة الصحة من خلال موجزها الإعلامي.
وأجرت الوزارة (12,421) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (4,328,210).
وأعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة تسجيل 16 وفاة و (867) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ.
ويعتبر هذا المؤشر "إيجابيا" ، حيث يؤدي انخفاض نسبة الفحوصات الإيجابية إلى انخفاض أعداد الإصابات بالفيروس، وبالتالي تحسين الوضع الوبائي الراهن .
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