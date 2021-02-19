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الجمعة، 19-02-2021 05:24 م

إلى نحو (6.98%)

انخفاض نسبة الفحوصات الإيجابية

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توضيحية


الوكيل الإخباري - انخفضت نسبة الفحوص الإيجابية لليوم الجمعة إلى نحو (6.98%)  بحسب ما أعلنته وزارة الصحة من خلال موجزها الإعلامي.


وأجرت الوزارة (12,421) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (4,328,210).
وأعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة  تسجيل 16 وفاة و (867) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ.

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ويعتبر هذا المؤشر "إيجابيا" ، حيث يؤدي انخفاض نسبة الفحوصات الإيجابية إلى انخفاض أعداد الإصابات بالفيروس، وبالتالي تحسين الوضع الوبائي الراهن .

 

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