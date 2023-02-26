انذار نحو 150 محلا تجاريا في جرش

الوكيل الاخباري-

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أنذرت بلدية جرش الكبرى نحو 150 محل تجاري، بسبب عدم تجديد رخص المهن الصادرة من البلدية، وفق رئيس البلدية أحمد العتوم.وقال العتوم، إن البلدية أنذرت المحلات التجارية وامهلتهم أسبوعين لتجديد الرخص، قبل اتخاذ إجراءات إدارية بحق المخالفين قد تصل إلى الإغلاق.وعن تفقد شروط السلامة أوضح العتوم، أن مديرية الصحة والبيئة التابعة للبلدية تعمل بشكل يومي ومكثف بعمل جولات داخل الوسط التجاري لتفقد المحلات التجارية والتزامها بشروط السلامة العامة.وأضاف العتوم أن نحو 160 سيدة داخل قصبة جرش تمتلكن مطابخا إنتاجيتا، حيث أن تجديد رخص تلك المطابخ مجاني، لكن مديرية الصحة والبيئة تكثف الجولات على تلك المطابخ لضمان التزامها بشروط السلامة العامة.