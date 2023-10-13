انطلاق أعمال مؤتمر سياحة المغامرة للشرق الأدنى في عمان

الوكيل الاخباري - انطلقت في عمان، اليوم الجمعة، أعمال مؤتمر سياحة المغامرة للشرق الأدنى (Adventure ELEVATE)، تحت شعار لنتشارك قوة الحكمة "Sharing Fierce Wisdom"، بحضور وزير السياحة والآثار مكرم القيسي ومدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، وممثلين عن منظمة وكلاء السياحة والسفر المختصة بسياحة المغامرة (ATTA) ومكاتب سياحة مختصة في سياحة المغامرة وإعلاميين.



وقال القيسي، خلال الافتتاح الذي شهد حضور 175 مشاركا، إن وزارة السياحة والآثار تولي سياحة المغامرة في الأردن أهمية كبرى، وأن المملكة مؤهلة لهذا النوع من السياحة بسبب طبيعتها الخلابة المتنوعة من الشمال إلى الجنوب، والتي تسهم بتقديم تجارب فريدة في المنطقة، إن لم تكن على مستوى العالم، مؤكدا سعي المملكة لتكون منتجا سياحيا متنوعا جاذبا لهذا النوع من السياحة بحلول عام 2030.

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