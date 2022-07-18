الإثنين 18-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

انطلاق معسكرات التماسك الاجتماعي في البلقاء

استئناف تركيب وحدات إنارة موفرة في الرمثا والبويضة

الاعلان عن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان عمّان السينمائي الدولي – أوّل فيلم

بدء امتحانات الشامل العملية يوم الأربعاء المقبل

انطلاق معسكر المسارات التطوعية للإناث في عجلون

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة المبيضين

انطلاق فعاليات معسكر سواعد الانقاذ في الكرك

انطلاق فعاليات معسكرات التماسك الاجتماعي بمناطق في محافظة إربد

أكبر سفينة استكشاف بحثية تواصل دراساتها في خليج العقبة

انهاء خدمات 27 موظفا في وزارة الصحة - اسماء

الإثنين، 18-07-2022 05:43 م

انطلاق فعاليات معسكرات التماسك الاجتماعي بمناطق في محافظة إربد

7202217175954223795392


الوكيل الاخباري - انطلقت في مراكز شباب دير أبي سعيد، وشابات جديتا وشابات كفر الماء، في محافظة إربد، اليوم الاثنين، فعاليات اليوم الأول من معسكرات التماسك الاجتماعي "عطاء وانتماء"، وذلك ضمن برنامج الأسبوع الأول من فعاليات معسكرات الحسين للعمل والبناء 2022.

وتضمن البرنامج مجموعة مميزة من المحاضرات، تناولت مفهوم التماسك الاجتماعي وأهميته المجتمعية، والنتائج الإيجابية المترتبة عليه وأسباب العنف المجتمعي والحلول، إلى جانب عرض مفاهيم العنف المبني على النوع الاجتماعي والإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة العنف المجتمعي.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
بلقاء

انطلاق معسكرات التماسك الاجتماعي في البلقاء

6202241570195608214

استئناف تركيب وحدات إنارة موفرة في الرمثا والبويضة

8202120112151311347940

الاعلان عن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان عمّان السينمائي الدولي – أوّل فيلم

420221010937777118349

بدء امتحانات الشامل العملية يوم الأربعاء المقبل

720221517927409127207

انطلاق معسكر المسارات التطوعية للإناث في عجلون

2

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة المبيضين

أخبار متعلقة
6202230112917771471450

اختتام معسكر التماسك الاجتماعي في مديرية شباب العاصمة

720221622420860222722

انطلاق معسكر سواعد الإنقاذ في مركز شابات البلقاء النموذجي

720227124431302121285

انطلاق معسكرات الحسين للعمل والبناء لعام 2022 في البترا

720221714254308191568

الضمان في الميدان يومي الأربعاء والخميس القادمين في عدد من مناطق العاصمة عمان

720221622420860222722

انطلاق معسكرات التماسك الاجتماعي في مديرية شباب الزرقاء

جرش

انطلاق فعاليات معسكر التماسك الاجتماعي في جرش