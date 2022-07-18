انطلاق فعاليات معسكرات التماسك الاجتماعي بمناطق في محافظة إربد

الوكيل الاخباري - انطلقت في مراكز شباب دير أبي سعيد، وشابات جديتا وشابات كفر الماء، في محافظة إربد، اليوم الاثنين، فعاليات اليوم الأول من معسكرات التماسك الاجتماعي "عطاء وانتماء"، وذلك ضمن برنامج الأسبوع الأول من فعاليات معسكرات الحسين للعمل والبناء 2022.



وتضمن البرنامج مجموعة مميزة من المحاضرات، تناولت مفهوم التماسك الاجتماعي وأهميته المجتمعية، والنتائج الإيجابية المترتبة عليه وأسباب العنف المجتمعي والحلول، إلى جانب عرض مفاهيم العنف المبني على النوع الاجتماعي والإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة العنف المجتمعي.

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