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السبت، 20-11-2021 04:12 م

انطلاق فعاليات مهرجان مركز الأميرة سلمى للطفولة

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الوكيل الإخباري- انطلقت اليوم السبت فعاليات مهرجان مركز الأميرة سلمى للطفولة في محافظة الزرقاء، برعاية وزيرة الثقافة هيفاء النجار.

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واكدت النجار ضرورة تطوير برامج المركز وورشه سيما أنه أسس برلمان الطفل الأردني الذي يعتبر الوحيد الخاص بالأطفال، موضحة أن ترسيخ الفكر الريادي والابتكاري لدى الأطفال يؤهلهم لمواجهة التحديات والصعوبات مستقبلا بعقول واعدة ومقدرة.


وعبرت النجار عن تقديرها لمديرية ثقافة الزرقاء ومركز الأميرة سلمى للطفولة على جميع الأنشطة والبرامج التدريبية التي ينفذانها لتنمية إبداعات الأطفال ومواهبهم الفنية والأدبية والمسرحية .


من جهته قال مدير ثقافة الزرقاء وصفي الطويل، إن المهرجان يأتي احتفالا بيوم الطفل العالمي، مشيرا إلى أنه أصبح من الضروري أن ينصت العالم إلى أفكار الأطفال ومطالبهم وتطلعاتهم. وأضاف، إن أطفال الأردن يشاركون اليوم أطفال العالم الاحتفال بهذه المناسبة، تأكيداً وحرصاً وايمانا ًبأن جميع الأطفال متساوون في حقوقهم، بالرعاية الصحية، والحماية من التمييز والعنف الى جانب تأمين مساحات آمنة لهم أثناء النزاعات والحروب.


وبين أن مركز الأميرة سلمى للطفولة ينفذ ورشا تدريبية للأطفال في مجالات الفنون والآداب لاكتشاف مواهبهم وتنميتها ورعايتها، معربا عن تقديره لوزيرة الثقافة على دعم المراكز ماليا بقيمة 4 آلاف دينار وتوجيهاتها المتواصلة من أجل استكمال دورات المركز التدريبية خلال فصل الشتاء.

 

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