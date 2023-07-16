الإثنين 17-07-2023
الوكيل الاخباري

مدير الأمن العام يلتقي مدير الدفاع المدني الفلسطيني

العمل: 373 ألف تصريح عمل صدرت للعمالة السورية منذ 2016

وزارة الداخلية في بريدنيستروفيه تعلن عن مقتل زعيم المعارضة

مذكرة من البنك المركزي لجميع البنوك في الأردن

تطوير المناهج ينشر رابط لمنهاج اللغة العربية المطورة لـ 4 صفوف

الدفاع الروسية: مقتل نحو 700 جندي أوكراني خلال يوم

اليرموك تعلن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس

الأردن يعزي مصر بضحايا انهيار مبنى سكني في القاهرة

بيان من ديوان الخدمة بشأن تعيين متقدمين لوظائف الفئة الثالثة

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم لشقيقتين في إربد

الأحد، 16-07-2023 11:29 م

انطلاق معسكر سواعد الإنقاذ في جرش

1689538925017


الوكيل الاخباري - أطلقت مديرية شباب جرش، اليوم الأحد، فعاليات معسكر سواعد الإنقاذ، ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء 2023.

اضافة اعلان


وقال مدير الشباب، الدكتور حمزة العقيلي، إن المعسكر يأتي ضمن سلسلة معسكرات الحسين للعمل والبناء ويهدف إلى زيادة المعارف والمهارات في مجالات السلامة العامة والإسعافات الأولية.


واشتملت فعاليات المعسكر الذي ينفذ بالشراكة مع مديرية الدفاع المدني، ويستمر لمدة 3 أيام، ويضم 40 مشاركة على التعريف بكيفية تقديم الإسعافات والتعامل مع المصاب عند توقف التنفس لمختلف الفئات العمرية والإنعاش القلبي الرئوي للبالغين والأطفال والكسور وضربات الشمس والغيبوبة والحروق والنزيف.


وفي عجلون، اختتم اليوم في مركز شابات صخرة، التابع لمديرية الشباب في محافظة عجلون، فعاليات المعسكر التفاعلي، بمشاركة 25 شابة.

 

وتضمن المعسكر مجموعة من الفعاليات وزيارات إلى منطقة اشتفينا السياحية ومتحف راسون التراثي ومجموعة من الأنشطة الرياضية أشرفت عليها المدربة آلاء المومني؛ بهدف المساهمة في بناء الشخصية الشبابية الوطنية المتوازنة والمتكاملة للشباب الأردني وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في الحراك المجتمعي الإيجابي والمساهمة في صنع القرارات المتعلقة بمستقبلهم.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
y

مدير الأمن العام يلتقي مدير الدفاع المدني الفلسطيني

img_1593518226

العمل: 373 ألف تصريح عمل صدرت للعمالة السورية منذ 2016

5202223162023325216180

مذكرة من البنك المركزي لجميع البنوك في الأردن

image

تطوير المناهج ينشر رابط لمنهاج اللغة العربية المطورة لـ 4 صفوف

6202322192637250816544

اليرموك تعلن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس

image

الأردن يعزي مصر بضحايا انهيار مبنى سكني في القاهرة

أخبار متعلقة
اااااااا

طائرات من سلاح الجو لاخماد حريق غابات وادي الشام في عجلون

image

15 ألف بلاغ ورد لطوارئ العمليات والسيطرة

347246481_573344884972750_4271289986013998378_n

قبيل العيد.. 205 حوادث حريق في الأردن خلال 24 ساعة

6202312122512789766703

مواطن يعاني من أمراض نفسية يطعن نفسه ويصيب ابنته في الزرقاء

347269920_572308941743011_6308050233602787033_n

التعامل مع 1244 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

41d53913-f586-4ed9-8151-ddad911831a7

توجيه وايعاز من مدير الأمن العام بمناسبة عيد الأضحى