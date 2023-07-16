انطلاق معسكر سواعد الإنقاذ في جرش

الوكيل الاخباري - أطلقت مديرية شباب جرش، اليوم الأحد، فعاليات معسكر سواعد الإنقاذ، ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء 2023.

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وقال مدير الشباب، الدكتور حمزة العقيلي، إن المعسكر يأتي ضمن سلسلة معسكرات الحسين للعمل والبناء ويهدف إلى زيادة المعارف والمهارات في مجالات السلامة العامة والإسعافات الأولية.



واشتملت فعاليات المعسكر الذي ينفذ بالشراكة مع مديرية الدفاع المدني، ويستمر لمدة 3 أيام، ويضم 40 مشاركة على التعريف بكيفية تقديم الإسعافات والتعامل مع المصاب عند توقف التنفس لمختلف الفئات العمرية والإنعاش القلبي الرئوي للبالغين والأطفال والكسور وضربات الشمس والغيبوبة والحروق والنزيف.



وفي عجلون، اختتم اليوم في مركز شابات صخرة، التابع لمديرية الشباب في محافظة عجلون، فعاليات المعسكر التفاعلي، بمشاركة 25 شابة.

وتضمن المعسكر مجموعة من الفعاليات وزيارات إلى منطقة اشتفينا السياحية ومتحف راسون التراثي ومجموعة من الأنشطة الرياضية أشرفت عليها المدربة آلاء المومني؛ بهدف المساهمة في بناء الشخصية الشبابية الوطنية المتوازنة والمتكاملة للشباب الأردني وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في الحراك المجتمعي الإيجابي والمساهمة في صنع القرارات المتعلقة بمستقبلهم.