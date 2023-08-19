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السبت، 19-08-2023 10:44 م

انطلاق مهرجان التنوع الثقافي القوقازي بالزرقاء

23-7-2023-1


الوكيل الاخباري- انطلقت مساء اليوم السبت، فعاليات مهرجان التنوع الثقافي القوقازي على مسرح مركز الملك عبدالله الثاني الثقافي في الزرقاء، والذي نظمته الجمعية الأردنية الشيشانية للفلكلور بالتعاون مع مديرية ثقافة الزرقاء.

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وقال مساعد محافظ الزرقاء الدكتور سعود الحربي بحضور مندوب وزير الثقافة الأمين العام بالوكالة متهر نفش، إن المجتمع الأردني حباه الله بالتنوع والغنى في نسيجه الاجتماعي الذي يثري الثقافة الوطنية التي تأسست على قيم أصيلة وراسخة كرسها الهاشميون منذ تأسيس الدولة الأردنية، لا سيما وأن هذا التنوع شكّل مصدر قوة للمجتمع والدولة.


وبين الحربي أن الزرقاء، بتنوعها وتعدد ثقافتها، تعد لوحة فسيفسائية تجمع مختلف ألوان الثقافة الوطنية المتجذرة والراسخة، والتي تعكس قوة ومتانة المجتمع الأردني الذي يتميز بقوة انتمائه لثرى الأردن وولائه للقيادة الهاشمية الحكيمة.

 




 

 


 

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