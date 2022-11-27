انطلاق مهرجان القراءة للجميع في دورته الـ 16 في جرش

الوكيل الإخباري - انطلقت، الأحد، فعاليات مهرجان القراءة للجميع، في محافظة جرش تحت عنوان "مكتبة الأسرة الأردنية" في دورته الـ 16، التي تستمر على مدار 5 أيام.

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مدير ثقافة جرش عقلة القادري، قال لـ"المملكة" إن المهرجان يتضمن 51 عنوانا، تشمل 11 منها للأطفال، تنوعت مواضيعها في التراث والدراسات الأردنية، والأدب، والفنون، والفلسفة، والمعارف العامة، والعلوم، وقصص الأطفال.



ويتراوح سعر الكتاب الواحد بين 25 قرشا و35 قرشا، حيث تتحمل وزارة الثقافة كلفة الطباعة والتوزيع والتكلفة التي تفرضها حقوق الملكية الفكرية، وفق القادري.



وأضاف أن الوزارة خصصت مركزين لبيع الكتب في محافظة جرش، وهما مدرسة الخنساء الثانوية للبنات، ومديرية ثقافة جرش.

