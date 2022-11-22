مجلس الوزراء يخصص 50 دونما لبلدية جرش الكبرى لإنشاء متنزه

الوكيل الإخباري - وافق مجلس الوزراء، على تخصيص 50 دونما لبلدية جرش الكبرى في منطقة ثغرة عصفور شمال قصبة جرش؛ لإنشاء متنزه عام، وفقا لرئيس بلدية جرش الكبرى، أحمد العتوم.

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وقال العتوم، اليوم الثلاثاء، إنّ البلدية ستباشر العام المقبل بإنشاء المتنزه وتجهيز بنيته التحتية من قبل كوادر البلدية؛ والذي يعد متنزها نوعيا يوفر جميع احتياجات العائلة والزائر.



وأضاف، أن المتنزه سيحتوي على خدمات يحتاجها الزائر، من مرافق صحية، وأسوار حماية، وأماكن مخصصة للعائلات، ومسارات لركوب الدراجات الهوائية، وستكون جميع المرافق مناسبة لاستخدام ذوي الإعاقة.



وبين، أنه لايوجد داخل جرش سوى متنزه واحد متهالك داخل الوسط التجاري، وقد ألغت البلدية عطاء إعادة تأهيله والتي بلغت قيمة تأهيله 543 ألف دينار، وذلك لوجوده داخل الوسط التجاري ولعدم إخلاء المستثمر ونقل معداته منه.



وأوضح العتوم، أن الحاجة أصبحت ملحة لوجود متنزه يلبي أحتياجات العائلة وذوي الإعاقة داخل المحافظة وبموقع بعيد عن الاكتظاظ تستطيع العائلة والفرد قضاء وقت مناسب.



وفيما يتعلق بالكلفة المادية لإنشاء المتنزه الجديد، قال العتوم، إنّ البلدية ستنفذه من خلال كوادرها وستعمل على تخصيص جزء من تكاليفها من موازنة البلدية، وستسعى لتحقيق الدعم اللازم لتمويله.

المملكة