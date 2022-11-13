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الأحد، 13-11-2022 09:21 ص

انهيار سقف بئر كفري مملوء بالمياه العادمة في ارحابا

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الوكيل الإخباري-  توجهت كوادر بلدية المزار الجديدة إلى منطقة ارحابا بعد الإبلاغ عن انهيار سقف بئر كفري مملوء بالمياه العادمة.

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وحضر إلى الموقع رئيس البلدية  محمد مصطفى الشرمان وعضو المجلس البلدي لمنطقة ارحابا السيد محمد عباده للوقوف على حجم الاضرار، واتخاذ الاجراءات الكفيلة التي تضمن سلامة السكان المجاورين.


واوعز الشرمان لكوادر البلدية بالكشف الحسي على الموقع واتخاذ قرار فوري بنضح البئر وردمه حفاظًا على السلامة العامة وتم التعامل مع الحادث بكل حرفية ومهنية، حيث حالت العناية الإلهية دون وقوع أية إصابات بشرية للسكان المجاورين.


وثمن المواطنين بالجهود التي قامت بها البلدية وكوادرها معبرين عن سعادتهم بعدم اصابة اي مواطن بأذى.


 




 

 


 

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