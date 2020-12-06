ايعاز عاجل من وزير الداخلية

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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أوعز وزير الداخلية سمير المبيضين إلى المحافظين ، بعدم قبول شفاعة او وساطة اي شخص مهما كانت مكانته أو موقعه بشأن تكفيل اي من الخارجين على القانون، واصحاب السوابق الجرمية ، وفارضي الاتاوات الا بموافقته الشخصية.وأكد وزير الداخلية في تعميم وجهه الى المحافظين اليوم الأحد ، بان هذا الامر منوط به شخصيا حتى لو اوصى المجلس الامني المختص بالافراج عن اي من هؤلاء الموقوفين.وأشار الوزير المبيضين إلى أن المحافظ مسؤول مسؤولية قانونية وادارية وادبية في حال الاخلال باي من هذه التوجيهات.