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الإثنين، 14-08-2023 01:59 م

ايعاز من مدير الأمن العام اللواء المعايطة

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الوكيل الاخباري - أكّد مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة أن المملكة الأردنية الهاشمية لم تألُ جهدا في مدِّ يد العون والإغاثة للاجئين منذ نشأة الدولة الأردنية، وذلك انطلاقا من القيم الإنسانية والقومية والدينية الراسخة في نهج القيادة الهاشمية.

وأضاف اللواء المعايطة، خلال زيارته اليوم الى مديرية شؤون اللاجئين السوريين ان الأردن يُعد من الدول التي تستضيف أكبر نسبة من اللاجئين مقارنة بعدد السكان في العالم، الامر الذي ترتب عليه تبعات في المجالات كافة وعلى رأسها الاجتماعية والأمنية .

وأشار مدير الأمن العام الى أهمية الدور الذي تقوم به وزارة الداخلية ومن خلال إدارة شؤون مخيمات اللاجئين السوريين منذ استحداثها  عام 2013 لمتابعة شؤون اللاجئين السوريين داخل مخيمات اللجوء الاربعة ( الزعتري والازرق ومريجب الفهود والحديقة ) في مناطق المملكة كافة ، وتسيير أمورهم ومعاملاتهم واصدار البطاقات الخاصة بهم. 

وأوعز اللواء المعايطة بضرورة الاستمرار في تقديم الخدمات الأمنية والإنسانية والاجتماعية للاجئين في المخيمات، منبهاً الى أنّ المديرية ماضية بتقديم اشكال الدعم البشري واللوجستي كافة للمديرية وبما يمكنها من تنفيذ واجباتها العملياتية والإنسانية، وفق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

واستمع مدير الأمن العام الى ايجاز قدمه مدير مديرية شؤون اللاجئين السوريين حول جهود الإدارة للنهوض بعملها في إدارة المخيمات والإشراف الكامل عليها وتوفير الحماية الامنية لها، والإجراءات المتبعة في مجال توثيق وإحصاء حالات اللجوء السوري من خلال (البطاقة الممغنطة) إضافة الى الخطط والبرامج التدريبية الهادفة لرفع مهارات مرتبات المديرية وبناء قدراتهم في مجال تقديم الخدمات الأمنية والانسانية للاجئين كافة .

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