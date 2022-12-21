بتوجيهات ملكية .. العيسوي والحنيطي والمعايطة يزورون مصابي مداهمة الحسينية



الوكيل الاخباري - بتوجيهات ملكية، زار رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي ومدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة، وبحضور مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات، اليوم الأربعاء، مصابي حادثة المداهمة التي وقعت في منطقة الحسينية بمعان.



ونقل العيسوي تمنيات جلالة الملك بالشفاء العاجل للمصابين، الذين يرقدون على سرير الشفاء في مدينة الحسين الطبية.



وأطمأن العيسوي والحنيطي والمعايطة على الوضع الصحي للمصابين.

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