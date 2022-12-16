تحذير من السفارة الأمريكية في الأردن

الوكيل الإخباري - حظرت السفارة الأمريكية في عمّان، على رعاياها من التنقل خلال ساعات الليل بين المدن والقرى الأردنية؛ بسبب أعمال العنف المتزايدة في البلاد على حد تعبيرها.



وقالت السفارة، في تحذيرها لمواطنيها اليوم الجمعة، "تضاف هذه القيود إلى تلك التي تم وضعها أمس الخميس للسفر الشخصي والرسمي إلى محافظات الكرك والطفيلة ومعان والعقبة.".



وأضافت، إغلاق الطرق والحوادث الأمنية لا يمكن التنبؤ بها مع الإشارة إلى أن العنف أسوأ بصورة ملحوظة خلال ساعات الليل.



وأكدت، "أنه حتى الاحتجاجات التي تهدف إلى أن تكون سلمية يمكن أن تتحول إلى المواجهة وربما تتصاعد إلى أعمال عنف، داعية مواطنيها إلى الانتباه ومراقبة وسائل الإعلام المحلية.

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ولفتت إلى ضرورة تجنب الحشود الكبيرة والاحتجاجات والبحث عن طرق بديلة عند إغلاق الطرق، والاتصال بالشرطة عن طريق الاتصال برقم 911 "إذا كنت في خطر مباشر".