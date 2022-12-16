بيان صادر عن أبناء قبيلة الحويطات في لواء الحسينية

الوكيل الإخباري - أصدر أبناء قبيلة الحويطات في لواء الحسينية بمحافظة معان بيانا تبرأوا فيه من أصحاب الفتن، وولائهم وانتمائهم للقيادة واعتزازهم بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

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وتاليا البيان:

" بيان شجب واستنكار "

باسم شيوخ ووجهاء وأبناء قبيلة الحويطات

في البادية الجنوبية / لواء الحسينية



بسم الله الرحمن الرحيم

قال الله تعالى :

"وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ

عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ" ( صدق الله العظيم )

لقد فجعنا كما ابناء الوطن باستشهاد العقيد الدكتور

عبدالرزاق عبد الحافظ الدلابيح / نائب مدير شرطة معان

والذي ارتقى شهيداً ليلة البارحة 15/ 12/ 2022 برصاص آثم بينما كان وزملائه بواجبهم الأمني على الطريق الدولي بمنطقة الحسينية مؤكدين رفضنا التام والمطلق واستنكارنا الشديد لأي فعل خارج عن القانون ، مؤكدين للملأ إنّ من يرفع سلاحه في وجه أي أردني عسكري أو مدني فقد برأت منه ذمة الجميع



فلطالما عرفت هذه القبيلة بالولاء والانتماء للوطن والقيادة منذ أن فجر شريف مكة ثورة العرب الكبرى دفاعا" عن الأمة ، وهم على الدوام كما ابناء الوطن السند والركيزة للنظام الأردني الهاشمي بولائهم وحكمتهم وحلمهم وصبرهم !



إن شيوخ الحويطات ووجهائها ومخاتيرها وجميع عشائرها يؤكدون اعتزازهم المطلق بإخوانهم وابنائهم اشاوس القوات المسلحة و الأجهزة الأمنية كافة ، معربين عن التفافهم سدا" منيعاً حول وطنهم رافضين الفتن ما ظهر منها وما بطن ، ومتبرئين علانية من أصحابها لا بل ونطالب بإيقاع أقصى العقوبة بمن تسولت له نفسة القيام بهذه الفعلة الشنيعة النكراء الدخلية على مجتمعنا وقيمنا واعرافنا



سائلين المولى عز وجل أن يرحم الشهيد البطل وان يشفي المصابين ويحمى الوطن بقيادته الهاشمية وان يديم علينا نعمة الأمن والأمان بجيشنا العربي المصطفوي واجهزتنا الأمنية العين الساهرة على أمنه وصون مقدراته وان يجنب البلاد والعباد من اي مكروه ،

ولا يسعنا الا القول :

انا لله وانا اليه راجعون

ولا حول ولا قوة إلا بالله