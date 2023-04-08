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السبت، 08-04-2023 10:02 ص

بتوجيهات ملكية.. وصول طائرة اخلاء لأردني تعرض لحادث في السعودية

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الوكيل الإخباري - وجه جلالة الملك عبد الله الثاني بنقل القاضي المتقاعد فارس الماضي من مستشفى الملك خالد في تبوك بطائرة عسكرية مجهزة بفريق طبي الى المدينة الطبية لاستكمال علاجه .اضافة اعلان


واشار اقربائه ان الطائرة التي تقل فارس وصلت أمس وانه يرقد في العناية الحثيثة ويخضع للعناية الطبية في المدينة الطبية  ، مقدمين جميع كلمات الشكر لجلالة الملك.
 
وكان الماضي تعرض قبل 10 أيام الى حادث سير حيث كان يقود مركبته برفقة زوجته في طريقه الى المدينة المنورة لأداء مناسك العمرة.

وتعرضت مركبة الماضي للإنقلاب ما أدى الى وفاة زوجته و تعرضه لعدة كسور في الجمجمة و الصدر حيث تم نقله الى مستشفى الملك خالد في تبوك لتلقي العناية الطبية أدت الى تحسن وضعه الصحي واستقراره.

 




 

 


 

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