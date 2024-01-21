بحث إنشاء معهد تدريب للمهن الخضراء في إربد

الوكيل الاخباري - بحثت هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية اليوم الأحد، مع فريق مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي في المملكة "كويكا" إنشاء معهد تدريب مهني للمهن الخضراء لخدمة أبناء وبنات محافظة إربد، ضمن برامج الدعم الكورية المخصصة للمملكة.

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وقدم مدير مديرية الاعتماد وضمان الجودة في الهيئة أيمن الوريكات خلال اللقاء شرحا تفصيلا حول مهام وصلاحيات الهيئة، ودورها في تسهيل الإجراءات اللازمة لغايات إطلاق المشروع بالسرعة الممكنة ودون عوائق، مؤكدا استعداد الهيئة لتقديم أوجه الدعم الاستشاري والفني والتراخيص اللازمة لهذه الغاية.