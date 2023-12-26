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الثلاثاء، 26-12-2023 06:09 م

تخريج الدفعة الثانية من برنامج مزودي الخدمات السياحية في عجلون

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الوكيل الاخباري - نظمت مديرية السياحة في محافظة عجلون، بالشراكة مع معهد التدريب المهني، اليوم الثلاثاء، حفل تخريج الدفعة الثانية من برنامج تدريب وتأهيل مزودي الخدمات السياحية بدعم من وزارة السياحة .

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وقال نائب محافظ عجلون هاشم العبدللات الذي رعى فعاليات حفل التخريج، إن عقد مثل هذه الدورات التدريبية تساهم في اكساب المتدربين المهارات والخبرات التي تعمل على تأهيلهم لسوق العمل، مشيدا بدور وزارة السياحة ومؤسسة التدريب المهني التي تنعكس بشكل ايجابي على ايجاد بيئة حاضنة للشباب وتدريبهم على عدد من المهارات بمجالات عملية متنوعة.

 

 

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