الأربعاء 01-09-2021
الوكيل الاخباري

المرحلة الأخيرة من خطة فتح القطاعات تدخل حيز التنفيذ

بايدن يصف الإجلاء من أفغانستان بأنه نجاح استثنائي

لقاء قمة أردني فلسطيني مصري في القاهرة الخميس

بحث التعاون الأكاديمي بين الهاشمية والملحقية الليبية

البحرين تعدل قائمة الدول الحمراء

غوتيريش يحذر من كارثة إنسانية تلوح بالافق في أفغانستان

العراق يطبق التجنيد الاجباري

القضاء التونسي يصدر مذكرة تفتيش في حق نبيل القروي وشقيقه

التربية ستدرب 100 ألف معلم على تنفيذ الدعم النفسي للطلبة

دعوة من الخارجية للأردنيين المقيمين في الولايات الأمريكية المتأثرة بإعصار ايدا

الثلاثاء، 31-08-2021 11:14 م

بحث التعاون الأكاديمي بين الهاشمية والملحقية الليبية

1630439178964 (1)


الوكيل الإخباري -  بحث رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور فواز الزبون اليوم والملحق الثقافي الليبي الدكتور أحمد الدويك، سبل تعزيز التعاون المشترك الأكاديمي والبحثي بين الجانبين، بحضور جلال العالم من مكتب العلاقات العامة في الملحقية.

اضافة اعلان


كما بحث الجانبان أطر التعاون في مجال التعليم الطبي والصحي والهندسي، وضمان الجودة، وايفاد الطلبة، والتبادل الأكاديمي لأعضاء الهيئة التدريسية، وعقد الدورات التدريبية والمؤتمرات وورش العمل والندوات المشتركة.


وأكد الزبون، أن الجامعة تؤمن بالتشبيك مع مختلف المؤسسات المحلية والعربية والعالمية وبما يساعد في نقل المعارف والخبرات.


من جهته دعا الدويك الى ترجمة العلاقات الودية بين البلدين إلى واقع عملي يؤتي ثماره على مختلف المستويات.

بترا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
612e9a7a84a99

المرحلة الأخيرة من خطة فتح القطاعات تدخل حيز التنفيذ

612e8ea765e4d

لقاء قمة أردني فلسطيني مصري في القاهرة الخميس

612e7969681ec

التربية ستدرب 100 ألف معلم على تنفيذ الدعم النفسي للطلبة

وزا

دعوة من الخارجية للأردنيين المقيمين في الولايات الأمريكية المتأثرة بإعصار ايدا

1630434704447

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الروماني

الخارجية

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير النرويجي

أخبار متعلقة
cms-image-000018602

استحداث تخصصات جديدة بالجامعة الهاشمية

820211584147281019014

وزير التربية : مسحات عشوائية في المدارس

8202112111425938952778

هيئة الاعتماد توافق على استمرارية اعتماد تخصصات اكاديمية

w

طلبات الاستفادة من المكرمة الخميس

w

وزير التربية : 77 ألف طالب يحق لهم التقدم عبر القبول الموحد

8202116102830290031756

وزير التربية يوضح حول عملية تطوير لامتحان التوجيهي