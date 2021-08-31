بحث التعاون الأكاديمي بين الهاشمية والملحقية الليبية

الوكيل الإخباري - بحث رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور فواز الزبون اليوم والملحق الثقافي الليبي الدكتور أحمد الدويك، سبل تعزيز التعاون المشترك الأكاديمي والبحثي بين الجانبين، بحضور جلال العالم من مكتب العلاقات العامة في الملحقية.

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كما بحث الجانبان أطر التعاون في مجال التعليم الطبي والصحي والهندسي، وضمان الجودة، وايفاد الطلبة، والتبادل الأكاديمي لأعضاء الهيئة التدريسية، وعقد الدورات التدريبية والمؤتمرات وورش العمل والندوات المشتركة.



وأكد الزبون، أن الجامعة تؤمن بالتشبيك مع مختلف المؤسسات المحلية والعربية والعالمية وبما يساعد في نقل المعارف والخبرات.



من جهته دعا الدويك الى ترجمة العلاقات الودية بين البلدين إلى واقع عملي يؤتي ثماره على مختلف المستويات.

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